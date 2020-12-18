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НАБУ сообщило о подозрении замглавы ОПУ Татарову

18 декабря, 16:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Помощник Ермака даже успел отреагировать на выписанное ему подозрение

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

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Об этом говорится на сайте ведомства.

В Бюро отмечают, что Татарова подозревают по статье 369 части 3 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что, работая в компании "УкрБуд", он может быть причастным к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу "квартир Нацгвардии".

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В НАБУ напомнили, что замглавы ОПУ является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", Татаров уже отреагировал на подозрение. Но почему-то он ответил не по сути инкриминируемому ему преступлении, а начал обвинять директора НАБУ Артема Сытника.

Отметим, ранее Артем Сытник рассказывал, что Татаров, еще работая в "Укрбуде", вместе с другим фигурантом дела экс-нардепом Максимом Микитасем дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за "нужную" им экспертизу, которая даст возможность закрыть это дело. А недавно Микитась пошел на сделку со следствием и сдал подельников.

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НАБУ подозрение Олег Татаров

Источник: Сегодня

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