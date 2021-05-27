Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости политики

Такого никогда не было – Венедиктова гордится делом ПриватБанка

27 мая, 21:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявила генпрокурор, такого в Украине никогда не было и никто не ожидал, что такое может быть

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова гордится делом ПриватБанка, ведь уже есть шесть подозрений.

Реклама

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Я горжусь делом ПриватБанка. Шесть подозрений, пятерым лицам – это топ-менеджмент. Такого никогда не было и никто не ожидал, что такое может быть. Поэтому действительно если брать людей, которые уже привлечены, это и губернатор один, и председатель КСУ, председатель Государственной налоговой службы, есть о чем говорить", – сказала генпрокурор.

В тренде
Жесткий обмен мнениями и сопротивление России: Подоляк прокомментировал "нормандские переговоры"
Михаил Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн, среди них был и Дубилет. позже его заподозрили уже в хищении 8 млрд гривен в 2016 году. Дубилет объявлен в розыск в марте 2021-го.

Также по словам НАБУ, бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко была слита информация о запланированном предъявления ему обвинений, "поэтому он пытался выехать из Украины".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за
С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за "Азов"Власть
Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список
Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный списокВласть
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в Украину
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в УкраинуУкраина
"Не ему решать": Лавров грубо ответил Кравчуку из-за БеларусиВласть
Дело о земле в Крыму закрыто: суд вынес неожиданное решение по Тупицкому
Дело о земле в Крыму закрыто: суд вынес неожиданное решение по ТупицкомуВласть
Власти хотят смягчить карантин в Украине – что изменится
Власти хотят смягчить карантин в Украине – что изменитсяВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять