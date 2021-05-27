Такого ніколи не було – Венедіктова пишається справою ПриватБанку

Як заявила генпрокурор, такого в Україні ніколи не було і ніхто не сподівався, що таке може бути

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова пишається справою ПриватБанку, адже вже є шість підозр.

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Про це вона заявила в ефірі "Україна 24".

"Я пишаюся справою ПриватБанку. Шість підозр, п'ятьом особам – це топ-менеджмент. Такого ніколи не було і ніхто не сподівався, що таке може бути. Тому дійсно якщо брати людей, які вже притягнуті, це і губернатор один, і голова КСУ, голова Державної податкової служби, є про що говорити", – сказала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн, серед них був і Дубілет. Пізніше його запідозрили вже в розкраданні 8 млрд гривень 2016 року. Дубілета оголошено в розшук у березні 2021-го.

Також за словами НАБУ, колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку була злита інформація щодо запланованого пред’явлення йому обвинувачень, "тому він намагався виїхати з України".