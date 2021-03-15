Дело на 8 миллиардов: Экс-главу ПриватБанка Дубилета подозревают в хищении внушительной суммы

По делу проходят заместитель председателя правления и начальник департамента межбанковских операций

Офис генпрокурора подозревает бывшее руководство негосударственного ПриватБанка в хищении 8 млрд гривен в 2016 года.

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Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления.

Венедиктова напомнила, что в 2015 году НБУ проверил 20 крупнейших банков Украины и в том числе ПриватБанк, и выяснил, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 млрд грн.

В декабре 2016-го бывшие владельцы банка обратились с письмом к премьеру с просьбой принять положительное решение силами Кабмина о приобретении акций ПриватБанка государством.

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"Председатель правления, заместитель председателя правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян", – пишет Венедиктова.

По ее словам, суть преступного плана должностных лиц сводилась к растрате средств банка, поэтому они приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка.

Именно поэтому Венедиктова взяла на себя ответственность санкционировать еще три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Генпрокурор не указала имен подозреваемых, но известно, что председателем правления ПриватБанка до национализации в 2016-м был Александр Дубилет, а должность заместителя председателя правления – руководителя казначейства занимала Людмила Шмальченко.

Напомним, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко внес 52 млн грн залога и был освобожден из-под стражи. Он был задержан по делу о растрате 136 890 000 гривен.

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Кроме Яценко, по делу ПриватБанка проходят Александр Дубилет и начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

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