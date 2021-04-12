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Разумков дал добро на два внеочередных заседания: что рассмотрит Рада

12 апреля, 17:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутатам стоит запасаться бутербродами – работать придется до самого вечер

Верховная Рада 13 апреля после утреннего пленарного заседания проведет еще два подряд внеочередных, на которых в общей сложности планируют рассмотреть 17 законопроектов и проектов постановлений.

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В обычном режиме депутаты поработают до 15:00 – будут продолжать рассматривать правки к земельной реформе.

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Первое внеочередное на 16:00

  • Проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом.
  • Проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.
  • Проект постановления об обращении к правительству об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.
  • Законопроект №4576 относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей.
  • Проект постановления об обращении к правительству относительно снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Второе внеочередное на 17:30

  • Законопроект №5014 о предоставлении выпускникам школ права выбора вида оценивания их обучения (годовое оценивание/государственная итоговая аттестация /внешнее независимое оценивание), чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19.
  • Законопроект № 4636-1 о военном погребальном ритуале.
  • Законопроект №5187-1 об обеспечении реализации прав застрахованных лиц.
  • Законопроекты №4475, 4398, 4399 о защите должников по валютным кредитам. Они направлены на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей.
  • Законопроект №4540 о штрафах за нарушение самоизоляции или обсервации на время лечения от ковида.
  • Законопроект №5308 о введении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.
  • Законопроект №4543-п о приватизации объектов большой приватизации.
  • Законопроект №5138-1 о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса.
  • Законопроект № 4210 по совершенствованию процедур оборонного планирования.
  • Законопроект №4629-1 о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты хотели вызвать в Раду главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака из-за скопления войск РФ вблизи Украины.

Видео: Сегодня

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Верховная Рада депутаты внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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