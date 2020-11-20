"Свобода слова Савика Шустера": почему украинцы не пошли на второй тур выборов

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать результаты выборов и вопрос – кто на самом деле получил власть в городах.
В новом выпуске будут анализировать второй тур местных выборов и почему люди не пришли голосовать. Также будут выяснять, удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки.
Кроме того, в ток-шоу затронут тему COVID и "Большого строительства" – кто ворует?
Гостями студии станут:
- заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
- лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- председатель партии "Голос" Кира Рудык;
- мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра Борис Филатов;
- мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова от "Самопомощи" Андрей Садовый;
- кандидат на должность городского головы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
- кандидат на должность городского головы Черкасс от "Голоса" Виктор Евпак;
- председатель Укравтодора Александр Кубраков;
- народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета Александр Трухин;
- советник председателя Офиса президента Украины (март – ноябрь 2020) Игорь Уманский;
- министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян;
- старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, в прошлое воскресенье, 15 ноября, мэров выбирали жители Сум, Одессы, Херсона, Луцка, Каменец-Подольского, Краматорска и Украинки. По данным Центральной избирательной комиссии, явка во втором туре выборов составила 24%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Каменец-Подольском Хмельницкой области – 34,29%. А самая низкая явка наблюдалась в Сумах (19,02%). В Комитете избирателей Украины заявили, что это самая низкая явка за 10 лет и назвали причины.
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