"Свобода слова Савика Шустера": почему украинцы не пошли на второй тур выборов

Гости программы обсудят, кто на самом деле получил власть в городах

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать результаты выборов и вопрос – кто на самом деле получил власть в городах.

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В новом выпуске будут анализировать второй тур местных выборов и почему люди не пришли голосовать. Также будут выяснять, удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки.

Кроме того, в ток-шоу затронут тему COVID и "Большого строительства" – кто ворует?

Гостями студии станут:

заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ;

; председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ;

; лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко ;

; сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов ;

; сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; председатель партии "Голос" Кира Рудык ;

; мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра Борис Филатов ;

; мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова от "Самопомощи" Андрей Садовый ;

; кандидат на должность городского головы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка ;

; кандидат на должность городского головы Черкасс от "Голоса" Виктор Евпак ;

; председатель Укравтодора Александр Кубраков ;

; народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета Александр Трухин ;

; советник председателя Офиса президента Украины (март – ноябрь 2020) Игорь Уманский ;

; министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян ;

; старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, в прошлое воскресенье, 15 ноября, мэров выбирали жители Сум, Одессы, Херсона, Луцка, Каменец-Подольского, Краматорска и Украинки. По данным Центральной избирательной комиссии, явка во втором туре выборов составила 24%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Каменец-Подольском Хмельницкой области – 34,29%. А самая низкая явка наблюдалась в Сумах (19,02%). В Комитете избирателей Украины заявили, что это самая низкая явка за 10 лет и назвали причины.

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