ЦИК назвал ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах

Больше всего мандатов получили представители «Слуги народа»

Центральная избирательная комиссии наконец-то подсчитала бюллетени для голосования на местных выборах, проведенных 25 октября, и назвала десятку партий, получивших больше всего мандатов.

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Как сообщает пресс-служба ЦИКа, от теризбиркомов поступили данные о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов.

Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий. В общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 партий.

Больше всего мандатов получили представители "Слуги народа" – почти 17,59% (5809 человек). 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Батькивщину". На третьем месте – "Оппозиционная платформа – За життя", избранные депутаты от которой составляют 11,75% (3881 человек).

Также в ЦИКе рассказали, что в первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями партий, вошли следующие политические силы:

"За майбутнє" – более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человека);

"Европейская солидарность" – почти 10,73% (3543 человека);

"Наш край" – почти 5,13% (1694 человека);

"Всеукраинское объединение "Свобода" – более 2,61% (863 человека);

"Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72% (567 человек);

"Пропозиція" – более 1,66% (549 человек);

Радикальная партия Олега Ляшко – почти 1,62% (535 человек).



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Кроме того, сообщили в ЦИК, 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч).

Напомним, партия"Слуга народа" заявила о своей победе на местных выборах.

В ответ"Европейская солидарность" заявила о победе в пяти регионах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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