В КИУ назвали причину самой низкой за 10 лет явки на выборах в Украине

Люди звонили на горячую линию и спрашивали, проводятся ли в Украине выборы

Карантин выходного дня сорвал явку избирателей во втором туре выборов мэра в ряде городов, которые проходили 15 ноября. Люди даже не знали, открыты ли избирательные участки.

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Об этом рассказал на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Вчера мы увидели беспрецедентно низкую явку на местных выборах. Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал, и явка стала самой низкой за последние 10 лет… Главная проблема – это карантин выходного дня… Много избирателей просто не поняли, можно ли идти на выборы в условиях карантина выходного дня", – сказал он.

Кошель отметил, что на горячую линию Минздрава поступали вопросы, проводятся ли выборы в связи с "выходным локдауном".

"Руководство Министерства здравоохранения акцентировало внимание на вопросах работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и т.д. и никоим образом не вспомнило о более 1 миллионе 600 тысяч избирателей, которые могли участвовать в выборах 15 ноября", – подчеркнул глава КИУ.

Напомним, в прошедшее воскресенье мэров выбирали жители Сум, Одессы, Херсона, Луцка, Каменец-Подольского, Краматорска и Украинки. По данным Центральной избирательной комиссии, явка во втором туре выборов составила 24%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Каменец-Подольском Хмельницкой области – 34,29%. А самая низкая явка наблюдалась в Сумах (19,02%).

Как сообщали новости "Сегодня", с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Видео: Сегодня

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