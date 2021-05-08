Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости политики

Супруга Лещенко выступит на секс-позитивной вечеринке в Москве – новые подробности скандала (фото)

8 мая, 20:22

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Организаторы призывают приходить на вечеринку в латексе и коже, и не исключают секс по совместному согласию прямо в клубе

Без табу и предрассудков – такой девиз вечеринки в Москве, на которой выступит жена экс-депутата, а ныне члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская.

Реклама

В Сети опубликованы правила мероприятия. Участников ивента призывают приходить в коже и латексе, а также отмечают – в клубе будет отдельный зал для плотских утех. Также на вечеринке "запрещены гомофобия, трансфобия, расизм, сексизм, фетшейминг, эйджизм и любая другая дискриминация".

Снимать на вечеринке категорически запрещено – на телефонах будут заклеивать камеры при входе.

"Нет" значит "нет". "Хоровод" – секс-позитивная вечеринка. Не стесняйтесь исследовать свои желания и удовольствия, но помните о принципе согласия и безопасном сексе. Если вы хотите кого-то потрогать или поцеловать, сначала спросите об этом у человека. В зале "Катакомбы" ваш ждем даркрум с множеством укромных уголков, лубрикантами и презервативами. Если вы столкнетесь с харассментом, пожалуйста, обратитесь за помощью к волонтерам", - говорится в сообщении организаторов.

В тренде
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист Ильенко

Реклама

Как известно, поездка Анастасии Топольской в Москву с выступлением возмутила украинских политиков. Против нее призывают ввести персональные санкции, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзализныци".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Ваши родители были оккупантами?": Бужанский защитил СССР в споре с Омеляном (видео)Власть
Пять процентов населения Галичины исчезло, когда пришла советская власть – Кошулинский
Пять процентов населения Галичины исчезло, когда пришла советская власть – КошулинскийВласть
Крым не наш и Facebook вам не слуга – главные скандалы СЕГОДНЯ
Крым не наш и Facebook вам не слуга – главные скандалы СЕГОДНЯВласть
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист Ильенко
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист ИльенкоВласть
"В РФ это день победобесия, а для меня – святой день": что Гордон думает о 9 маяВласть
"Представьте груду пепла". Бужанский учит, как отвечать на провокации о Дне победеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять