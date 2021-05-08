"Просто издевательство над нами". Против жены Лещенко призывают ввести санкции за поездку в Москву

Ни член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, ни его супруга Анастасия Топольская не комментируют скандал с поездкой диджея Насти в Москву. Тем временем политики активно критикуют поступок жены чиновника.

Реклама

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уверен, что "железнодорожника" Лещенко нужно выводить из набсовета государственной "Укрзализныци".

"Это свидетельство не то что двойных стандартов, а это просто издевательство над всеми нами с вами. Потому что господин Лещенко фактически, как член наблюдательного совета государственной "Укрзализныци", получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков, от тех людей, чьих родных и близких убивают сегодня российские военные на востоке Украины. А в то же время его жена едет выступать там перед этим с людьми, возможно, там будут в Москве на концерте люди, которые воюют против нас и убивают украинцев. Это такое отношение какое-то совершенно кощунственное к собственному народу и к своей стране", – заявил нардеп Алексей Гончаренко в комментарии "Сегодня".

"Здесь давно уже надо ставить вопрос, что ему не место в наблюдательном совете в "Укрзализныце", поэтому если бы это была история о частных лицах, это уже их дело. А наше дело было бы просто давать этому моральную оценку. Но то, что это связано все с огромными государственными компаниями, это вдвойне и досадно, и неприемлемо. Поэтому, мне кажется, нужно принимать решение о выводе этого почетного "железнодорожника" в кавычках, неизвестно вообще, чем он занимается, как член наблюдательного совета "Укрзализныци", – отмечает Гончаренко.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко отмечает, что это не единственный неоднозначный визит жены Лещенко – она неоднократно ездила и в оккупированный Крым.

Реклама

"К сожалению, сегодняшний концерт жены Лещенко в Москве – это не нечто беспрецедентное. По моим данным, та самая Настя Топольская – жена Сергея Лещенко, по несколько раз в год посещает оккупированный Россией украинский Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым у жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019 года. Поездки чиновников и членов их семей в Россию недопустимы, здесь не может быть никакого сомнения... И еще – санкции за поддержку и развлечения агрессора должны быть применены персонально, здесь и сейчас!" - заявляет Наливайченко.

Экс-нардеп Александр Онищенко отметил, что ждет санкций Совета нацбезопасности в отношении Топольской.

"Жена железнодорожника Сергея Лещенко Анастасия Топольская aka Dj Nastia сегодня выступит с концертом в столице России Москве. Будут санкции от СНБО за то, что жена члена Набсовета УЗ поддерживает агрессора?" – пишет Онищенко.

Реклама

Лидер "Демсокиры" Юрий Гудыменко отмечает, что Лещенко не может избежать ответственности за поступок жены, поскольку и сам не раз заявлял про коллективную ответственность других чиновников и политиков.

"Ну допустим, муж за жену не отвечает, как и сын за отца и дальше по тексту (хотя в политике так не работает, конечно, политик отвечает вообще за все и за всех – таковы правила игры). Но сам Лещенко неоднократно прикапывался к другим из-за поступков жен/мужей/детей/родителей/друзей/домашних животных. Там это было ок. Когда вопрос прилетел назад – стало не ок", – пишет Гудыменко.

Как известно, у Анастасии Топольской запланировано выступление на вечеринке в московском клубе, которая состоится 8-9 мая. В Москве Топольская выступит под новым псевдонимом SHEIS.