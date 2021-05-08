Дружина Лещенка виступить на секс-позитивній вечірці в Москві – нові подробиці скандалу (фото)

Організатори закликають приходити на вечірку в латексі і шкірі та не виключають секс за спільною згодою прямо в клубі

Без табу і забобонів – такий девіз вечірки в Москві, на якій виступить дружина ексдепутата, а нині члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська.

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У Мережі опубліковані правила заходу. Учасників івенту закликають приходити в шкірі і латексі, а також зазначають – в клубі буде окремий зал для плотських утіх. Також на вечірці "заборонені гомофобія, трансфобія, расизм, сексизм, фетшеймінг, ейджизм і будь-яка інша дискримінація".

Знімати на вечірці категорично заборонено – на телефонах заклеюватимуть камери при вході.

"Ні означає ні". "Хоровод" – секс-позитивна вечірка. Не соромтеся досліджувати свої бажання і задоволення, але пам'ятайте про принцип згоди і безпечний секс. Якщо ви хочете когось помацати або поцілувати, спочатку запитайте про це у людини. У залі "Катакомби" на вас чекає даркрум з безліччю затишних куточків, лубрикантами і презервативами. Якщо ви зіткнетеся з харасментом, будь ласка, зверніться за допомогою до волонтерів", – йдеться в повідомленні організаторів.

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Як відомо, поїздка Анастасії Топольської до Москви з виступом обурила українських політиків. Проти неї закликають ввести персональні санкції, а Лещенка – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці".