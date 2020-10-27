Суд назначил нового главу НАБУ: кто заменит Артема Сытника

Киевский суд назначил Александра Кареева исполняющим обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины вместо отстраненного накануне Артема Сытника.

Реклама

Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В заявлении говорится, что ОАСК удовлетворил иск Кареева, который требовал отменить постановление Сытника о приостановлении им государственной службы и восстановить его в должности.

Суд обязал НАБУ выдать приказ о восстановлении Кареева в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов – руководителя Второго подразделения детективов и, таким образом, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины вместо Сытника.

Кроме того, из-за "искусственного продления" указа президента о назначении Артема Сытника суд обязал Государственное бюро расследований инициировать уголовное производство о насильственном захвате власти, присвоении звания служебного лица и неисполнении указания суда.

Реклама

Помимо этого, каждый из заместителей директора НАБУ обязан указание насчет исполнения статьи закона "О центральных органах исполнительной власти", в которой говорится об исполнении одним из заместителей обязанностей главы антикоррупционного бюро в случае отсутствия руководителя.

Кабинет министров при этом должен принять меры насчет обеспечения выполнения Конституции и законов, которые касаются НАБУ.

Напомним, 26 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В свою очередь, в антикоррупционном бюро решение суда назвали политически мотивированным и отказались его исполнять.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама