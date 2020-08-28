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КСУ признал незаконным назначение Сытника директором НАБУ: у Зеленского дали комментарий

28 августа, 20:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Зеленского заявили, что президента нет полномочий назначать директора НАБУ

Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в пятницу, 28 августа, говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

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Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский в комментарии Интерфакс-Украина назвал решение суда ожидаемым.

"По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения", – подчеркнул Вениславский.

Как сообщает УНИАН, 9 июля КСУ начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

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Авторы ходатайства считали, что тогдашний президент Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Также они считают, что издание указа противоречит положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункта 31 части 1 статьи 106 Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

Напомним, ранее 28 августа КСУ отменил ограничение на максимальный размер зарплаты чиновников – это решение было принято правительством из-за создания фонда борьбы с коронавирусной эпидемией.

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КСУ НАБУ Петр Порошенко указ президента Артем Сытник Федор Вениславский

Источник: Сегодня

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