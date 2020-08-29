Сытник останется на должности, несмотря на решение Конституционного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает политически мотивированным решение Конституционного суда о признании неконституционным назначения Артема Сытника директором НАБУ.
Об этом говорится на странице бюро в Facebook.
"Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро. До того КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ. На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение суда не означает автоматического увольнения Сытника.
"Закон Украины "Про НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного Суда среди них нет", – подчеркивают в бюро.
Напомним, накануне Конституционный суд постановил, что у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Суд начал рассматривать дело еще в июле, поводом для этого стало представление 51 народного депутата.
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