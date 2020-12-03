Столтенберг: НАТО будет наращивать поддержку Украины в Черном море

Члены Североатлантического альянса готовы усилить практическую поддержку Украины и Грузии в регионе Черного моря.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел 2 декабря, передает DW.

Глава Альянса подчеркнул, что НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря за последние годы и готово продолжать работать в этом направлении.

"В Черноморском регионе присутствие НАТО уже повышено – как в странах НАТО, так и путем предоставления практической поддержки нашим партнерам Грузии и Украины. Сегодня месседж был очень четким: страны НАТО готовы еще больше усилить предоставление практической поддержки в различных сферах", – заявил он.

Столтенберг добавил, что НАТО призывает государства-члены оказывать двустороннюю поддержку Украине и Грузии, как это делают ряд стран, например Канада и США.

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В то же время генсек Альянса не сообщил каких-либо деталей активизации поддержки и не ответил на вопрос, не рассматривает ли НАТО возможность начать регулярное морское патрулирование в Черном море на ротационной основе.

По словам Столтенберга, основная причина усиления присутствия НАТО в регионе – действия Москвы.

"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военные силы в Крыму и разворачивает все больше сил в регионе Черного моря", – заявил глава НАТО.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине.

Мы также сообщали, что Столтенберг обвинил Россию в нарушении международного права на Донбассе, в Крыму и Приднестровье.

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