Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине

Киев добивается большего взаимодействия с Альянсом, говорит министр

Украина продолжает движение к вступлению в НАТО и ожидает предоставление Плана действий касательно членства в Альянсе.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, посвященному проблемам безопасности в регионе Черного моря.

"Я подробно проинформировал членов Альянса о милитаризации Россией как государством-оккупантом временно оккупированного Крыма. С конкретными цифрами, свидетельствами ее негативного влияния на безопасность Черноморского региона. Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения", – заявил Кулеба.

Он также рассказал участникам заседания о стремлении Украины стать членом НАТО.

"Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству", – подчеркнул министр.

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Кулеба также отметил, что некоторые министры иностранных дел стран-членов НАТО в выступлениях упоминали инициативу Украины "Крымская платформа" и приветствовали получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на видеоконференции глав МИД НАТО, что Вильнюс поддержит Украину и Грузию в их курсе на интеграцию с Североатлантическим альянсом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом НАТО, ведь это сохранит нашу страну.

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