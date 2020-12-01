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Столтенберг обвинил Россию в нарушении международного права на Донбассе, в Крыму и ПМР

1 декабря, 21:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние страны, говорит генсек НАТО

Москва часто нарушает международное право, и размещение российских войск в непризнанном Приднестровье подтверждает это и нарушает территориальную целостность Молдовы.

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Об этом на пресс-конференции после видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние страны.

"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать Восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", – заявил Столтенберг.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду потребовала вывода всех российских сил из Приднестровья – и регулярных войск, и миротворцев.

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Напомним, ранее Столтенберг рассказал, как Россия и Китай используют коронавирус в борьбе с НАТО.

Также напомним, Столтенберг заявил, что НАТО не видит большой готовности России уйти с Донбасса.

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Россия Приднестровье НАТО Крым Донбасс нарушение Йенс Столтенберг

Источник: Сегодня

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