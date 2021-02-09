Степанов о российской вакцине: У них самих проблемы, никто не верит в ее эффективность

Украина будет покупать вакцину у тех стран, которые не нападали на нас и не убивали украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что готов вакцинироваться какой угодно вакциной от коронавируса, кроме российской. Он четко дал понять, что препарата "Спутник V" не будет в Украине.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

Он отметил, что вакцины, которые будут регистрироваться в Украине, априори будут хорошими и ими спокойно можно прививаться. На уточняющий вопрос, готов ли он вакцинироваться российским препаратом, министр ответил: "Нет".

Во-первых глава Минздрава напомнил, что Бразилия забраковала российский "Спутник" из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы. А во-вторых – по политическим причинам.

"Мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, что привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев. Вопрос со "Спутником" в политической плоскости, как ни крути", – подчеркнул Степанов.

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Министр также напомнил, что на конец января у России по своей вакцине ничего нет – ни регистрационных документов, ни досье.

"Сколько людей они привили у себя в России? У них самих проблемы с этой вакциной: никто не верит, что она эффективна", – резюмировал глава Минздрава.

Тем временем сайт "Сегодня" разбирался, что не так с российской вакциной Sputnik V и ее исследованием. Нет подтверждения, что вакцина останавливает передачу вируса – исследователи проигнорировали COVID-19 у отдельных подопытных.

Видео: Сегодня

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