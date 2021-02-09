Степанов про російську вакцину: У них самих проблеми, ніхто не вірить в її ефективність

Україна купуватиме вакцину у тих країн, які не нападали на нас і не вбивали українців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною від коронавірусу, крім російської. Він чітко дав зрозуміти, що препарата "Супутник V" не буде в Україні.

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Про це він розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

Він зазначив, що вакцини, які будуть реєструватися в Україні, апріорі будуть хорошими і ними спокійно можна щеплюватися. На уточнююче запитання, чи готовий він вакцинуватися російським препаратом, міністр відповів: "Ні".

По-перше глава МОЗ нагадав, що Бразилія забракувала російський "Супутник" через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази. А по-друге – з політичних причин.

"Ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території і не розв'язували війну, що привела до десятків тисяч смертей українців і мільйонів біженців. Питання з "Супутником" в політичній площині, як не крути", – підкреслив Степанов.

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Міністр також нагадав, що на кінець січня у Росії по своїй вакцині нічого немає – ні реєстраційних документів, ні досьє.

"Скільки людей вони прищепили у себе в Росії? У них самих проблеми з цією вакциною: ніхто не вірить, що вона ефективна", – резюмував глава МОЗ.

Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався, що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням. Немає підтвердження, що вакцина зупиняє передачу вірусу – дослідники проігнорували COVID-19 у окремих піддослідних.

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