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"Украинцы – не кролики": Зеленский пристыдил российскую вакцину

8 февраля, 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства не намерен испытывать на украинцах, работает ли вакцина страны-агрессора

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно не будет использовать российскую вакцину "Спутник V", поскольку ее эффективность никем не подтверждена. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки телеканала "Украина" в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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На вопрос, могут ли так изменится обстоятельства, что украинцев тоже будут прививать российским препаратом, он ответил, что нет международного подтверждения эффективности "Спутника".

"Никакого подтверждения, что "Спутник V" гарантировано дает результат, нет. Граждане Украине – не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права. Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые подтверждены миром, и которые дают серьезный позитивный результат", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в интервью американскому изданию Зеленский назвал главный недостаток вакцины "Спутник V" и объяснял, почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Россия вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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