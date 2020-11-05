Українська
$ 28,51
33,42
  1. Новости политики

Киевский форум по безопасности онлайн: тема – выборы 46-го президента США

5 ноября, 12:31

Александр Мещерский Александр Мещерский

Состоится прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном с Лос-Анджелесом

5 ноября 2020 в 17:00 Киевский форум по безопасности проводит прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном с Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки.

  • Как повлияют на мир президентские выборы в Соединенных Штатах?
  • Какие впереди возможности для украинского-американских отношений?
  • Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?
  • Как оценивает американский политикум последние события в Украине?
  • Как США и Украине действовать вместе для безопасности нашего региона?
Реклама

На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:

  • Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразия Атлантического Совета;
  • Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
  • Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;
  • Мелинда Гаринг, заместитель директора центра Евразия Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США);
  • Валерий Чалый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель главы Администрации президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, замминистра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

В тренде
Киевский форум по безопасности онлайн: тема – выборы 46-го президента США

Онлайн-трансляция:

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсений Яценюк выборы в США Киевский форум по безопасности

Источник: Киевский форум по безопасности

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика
"Только что разговаривал с ним": в Харькове отреагировали на "смерть" КернесаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять