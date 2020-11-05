Киевский форум по безопасности онлайн: тема – выборы 46-го президента США

Состоится прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном с Лос-Анджелесом

5 ноября 2020 в 17:00 Киевский форум по безопасности проводит прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном с Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки.

Как повлияют на мир президентские выборы в Соединенных Штатах?

Какие впереди возможности для украинского-американских отношений?

Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?

Как оценивает американский политикум последние события в Украине?

Как США и Украине действовать вместе для безопасности нашего региона?

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На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:

Джон Хербст , чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразия Атлантического Совета;

, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразия Атлантического Совета; Стивен Пайфер , чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета; Уильям Тейлор , чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;

, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира; Мелинда Гаринг , заместитель директора центра Евразия Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США);

, заместитель директора центра Евразия Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США); Валерий Чалый , чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель главы Администрации президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра;

, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель главы Администрации президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра; Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, замминистра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Онлайн-трансляция:

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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