Яценюк назвал единственный способ установить мир в Украине и Европе

Достижение мира и стабильности в Европе, и в Украине в частности, зависит от расширения границ Европейского Союза и НАТО. Европейские страны и США должны объединиться против российской агрессии. Об этом заявил на Специальном Киевском Форуме по безопасности председатель КБФ, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

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"Ответ на то, каким образом достичь продолжающегося мира и стабильности в Европе, сегодня только есть один – расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО. Это должна быть ключевая идея объединенной миссии ЕС и США по достижению продолжающегося мира и стабильности во всей Европе и в Украине", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украине нужен продолжающийся мир на украинских условиях, а не через капитуляцию или примирение на российских условиях.

"Мир исключительно через то, чтобы Украина вернула свои исторические, законные и легитимные территории – Донецк, Луганск и Крым. Ради того, чтобы Украина получила настоящие, а не мнимые гарантии безопасности, как было при Будапештском меморандуме", – подчеркнул политик.

Он призвал европейских и американских партнеров к объединению против российской агрессии в Европе.

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"Считаю, что настало время, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение о создании группы высокого уровня, которая бы имела целью завершения исторического объединения Европы. Это не что-то вроде Объединенных наций. Это объединенная миссия Америки и Европы для достижения и завершения унификации Европы. Сейчас на повестке дня должно стоять завершение исторического объединения Европы и введение всеобъемлющего и продолжающегося мира во всей Восточной Европе. Остановка российской агрессии и расширение границ свободного мира", – подчеркнул глава КБФ.

Киевский Форум по Безопасности – ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности – был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк заявлял, что Украина не имеет права потерять поддержку Запада, поскольку, по словам политика, Россия и дальше будет пытаться восстановить влияние на нашу страну.

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