Скандал на Совбезе ООН: США, Британия и Эстония осудили Россию

Эстония, США и Великобритания осудили выступление России на Совете Безопасности ООН и назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником, как она пытается себя представить.

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Об этом говорится в совместном заявлении этих трех стран, которое опубликовано на сайте представительства Эстонии в ООН.

Партнеры Украины удивлены заявлениями российского представителя о статусе выполнения Минских соглашений и назвали его слова неправдивыми, искажающими реальную версию конфликта на Донбассе. Они напомнили, что именно из-за агрессии России погибли 13 тысяч человек.

"Это мероприятие (заседание СБ ООН), направленное исключительно на искажение реалий конфликта на востоке Украины, послужило только интересам России… Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как "посредник во внутреннем конфликте". Россия является активным участником, который обучает, вооружает и возглавляет вооруженные формирования ("Л/ДНР"), дополняя эти марионеточные силы военными и техникой", – говорится в заявлении.

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США, Великобритания и Эстония поддерживают шаги Украины в урегулировании конфликта и призвали Россию следовать примеру Киева.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия использовала "формулу Арри", которая позволила на заседание СБ ООН в онлайн-режиме подключить представителей "Л/ДНР". Киев назвал это попыткой Москвы легитимизировать псевдореспублики. Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия бойкотировали это заседание.

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