Представители "Л/ДНР" выступят в СБ ООН: Киев объяснил фарс России

Россия уже давно пытается легитимизировать т.н. ДНР и ЛНР, а на этот раз придумала новый вариант: через специальную процедуру представители этих террористических организаций хотят выступить на Совете безопасности ООН. Однако Украина и еще многие страны не будут участвовать в этом заседании. Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.
Что такое "заседание по формуле Арри" в СБ ООН
- Это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использование права вето и тому подобное.
- Проводится вне помещений СБ ООН.
- Председатель СБ своих функций не выполняет.
- Отчеты, протоколы не составляются, присутствуют только переводчики.
- В таком заседании участвуют обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ.
- Раньше, в режиме офлайн, на заседании не могли присутствовать субъекты вроде представителей "Л/ДНР".
Как отреагировали в Украине и мире
Министр иностранных дел Дмитрйи Кулеба уже заявил, что заседание будет бойкотировать не только Украина, а и США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. При этом эту российскую "PR-акцию" даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.
Украинская сторона в ТКГ считает, что таким образом Россия пытается провести громкое мероприятие под эгидой ООН для легитимизации организаций, которые в Украине считаются террористическими.
Российская сторона пытается переложить с себя ответственность за срыв парижских договоренностей по Донбассу на Украину, Германию и Францию, особенно накануне годовщины "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря 2019 года.
Напомним, в 2018 году Парламентская Ассамблея Совета Европы назвала Россию агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк