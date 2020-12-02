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Представители "Л/ДНР" выступят в СБ ООН: Киев объяснил фарс России

2 декабря, 13:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская сторона разъяснила, что это за процедура, с помощью которой Кремль протащил на СБ ООН представителей боевиков

Россия уже давно пытается легитимизировать т.н. ДНР и ЛНР, а на этот раз придумала новый вариант: через специальную процедуру представители этих террористических организаций хотят выступить на Совете безопасности ООН. Однако Украина и еще многие страны не будут участвовать в этом заседании. Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

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Что такое "заседание по формуле Арри" в СБ ООН

  • Это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использование права вето и тому подобное.
  • Проводится вне помещений СБ ООН.
  • Председатель СБ своих функций не выполняет.
  • Отчеты, протоколы не составляются, присутствуют только переводчики.
  • В таком заседании участвуют обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ.
  • Раньше, в режиме офлайн, на заседании не могли присутствовать субъекты вроде представителей "Л/ДНР".

Как отреагировали в Украине и мире

Министр иностранных дел Дмитрйи Кулеба уже заявил, что заседание будет бойкотировать не только Украина, а и США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. При этом эту российскую "PR-акцию" даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

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Украинская сторона в ТКГ считает, что таким образом Россия пытается провести громкое мероприятие под эгидой ООН для легитимизации организаций, которые в Украине считаются террористическими.

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Российская сторона пытается переложить с себя ответственность за срыв парижских договоренностей по Донбассу на Украину, Германию и Францию, особенно накануне годовщины "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря 2019 года.

Напомним, в 2018 году Парламентская Ассамблея Совета Европы назвала Россию агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.

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Россия ООН сб оон ТКГ

Источник: Сегодня

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