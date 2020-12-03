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РФ саботирует "нормандский формат" и готовится признать "Л/ДНР". Итоги заседания СБ ООН

3 декабря, 09:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина считает, что Россия стала еще ближе к международной изоляции

Россия таки "протащила" на Совет безопасности ООН представителей т.н. ДНР и ЛНР. Во время заседания российский представитель намекнул, что "нормандский формат" больше нецелесообразен и Москва даже может признать террористические организации через возможный псевдореферендум.

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Заявления России на заседании СБ ООН

Представитель РФ Василий Небензя возмущен бойкотом этого заседания от участников "нормандского формата" Франции и Германии: "Случившееся сегодня компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении кризиса … Это вызывает вопросы о практической целесообразности дальнейших саммитов в "нормандском формате". Без реализации положений Минских договоренностей всеми сторонами, такие саммиты, как представляется, не несут никакой добавленной стоимости".

Чем еще отметилась Россия:

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  • Прозвучало предложение провести в ОРДЛО "...референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований".
  • "Нормандский саммит" не должен заменять "минский формат".
  • Небензя о войне на Донбассе: "Это не внутренний конфликт в Украине, это – политический конфликт между РФ и Украиной".
  • Россия пытается заменить процесс урегулирования в "нормандском формате" на "дискуссию между "здоровыми силами" в Украине и представителями "Л/ДНР".
  • Предлагают провести референдум в ОРДЛО и квалифицировать этот процесс как "истинное выполнения Минских договоренностей".
  • Результатом псевдореферендума может стать одностороннее признание Россией "Л/ДНР".

Как отреагировал Киев

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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества:

  • Это означает, что давление на высшее руководство Украины со стороны России за последний год (с момент Парижского саммита) – не удалось.
  • Руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников "нормандского формата".
  • Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН, предложив странам бойкотировать этот фарс России.

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Россия Донбасс ООН сб оон ТКГ

Источник: Сегодня

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