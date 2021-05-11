Слідство і суд. Ми дізналися, як у Зеленського вчинять із "недоторканним" Медведчуком

На Банковій вважають, що політик вважав себе вищим за закон, а тепер він переховується на дачах своїх друзів

Віктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народному депутату Віктору Медведчуку, якому хочуть вручити підозру в держзраді, доведеться пройти через слідство і судовий процес, попередив помічник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Про це він заявив сайту "Сьогодні".

За словами Подоляка, рішення прокуратури демонструє, що стосовно Медведчука теж працює закон, а сам нардеп наразі переховується від правосуддя "десь у лісах або на дачах у друзів".

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"Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецьку та Луганську, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а у підсумку – просто десь сховався від слідчих дій", – каже Подоляк.

Він вважає це проявом того, як сила закону впливає на людей, що "звикли жити над законом протягом десятиліть", і прикладом історії про "вічно недоторканих, яким закони не писані".

"Так чи інакше, Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде", – попередив Подоляк.

Помічник глави ОПУ додав, що нардеп десятиліттями вів деструктивну діяльність проти України на двох напрямках:

підконтрольні йому ЗМІ постійно наносили удари по державній безпеці;

укладав десятки "класичних непрозорих схем і угод".

"Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронців та прокуратури", – вважає Михайло Подоляк.

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Він запевнив, що у президента Володимира Зеленського "достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом".

Нагадаємо, 11 травня в одному з будинків Віктора Медведчука були проведені обшуки. Самого його виявити не вдалося. За словами глави СБУ Івана Баканова, нардепа підозрюють у тому, що через президента РФ Володимира Путіна він вирішував питання свого бізнесу в окупованому Криму і платив податки не в Україні, а в Росії.