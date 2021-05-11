Решал с Путиным крымские дела и хотел платить налоги в РФ. Баканов о подозрении Медведчуку

Нардепа подозревают в том, что перерегистрировал свою компанию в РФ, чтобы продолжать работать в Крыму

/ Фото: kremlin.ru

Народный депутат Виктор Медведчук решал с президентом России Владимиром Путиным вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму. Медведчук по незаконной схеме перерегистрировал компанию "Новые проекты" в России, чтобы сохранить возможность разрабатывать месторождение газа "Глубокое" на крымском шельфе.

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Об этом на брифингезаявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Схематоз заключался еще в том, что определенные предприятия, которые имели регистрацию не на территории Крыма, например, киевскую, как в нашем случае, перерегистрировались благодаря принятому "закону" на территории временно оккупированной. Первопроходцем схемы оказалось ООО "Новые проекты", которое, по нашему мнению аффилировано с Медведчуком", - рассказал Баканов.

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По его словам, участь Медведчука в этой компании непосредственно подтверждена экспертизой, которая проведена в рамках уголовного дела.

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"Более того, по версии следствия, что подтверждено экспертизой, сам Медвдечук отправил письмо по этому проекту, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. По нашему мнению, это нонсенс, что народный депутат Украины способствует и легитимирует оккупацию Крымского полуострова", - добавил глава СБУ.

Баканов также сообщил, что Медведчук пытался платить налоги не в Украине, а в России.

Ранее новости "Сегодня" собрали информацию о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука.