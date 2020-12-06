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"Спасибо, что защищаете наши жизни": Зеленский посетил военных на передовой

6 декабря, 22:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент поздравил бойцов на Донбассе с Днем Вооруженных сил Украины

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 6 декабря, встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, где осмотрел боевые позиции и почтил память погибших бойцов.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент также поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды и подарки.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал президент.

Он поблагодарил военных и их семьи за то, что "дарят героям уверенность и тепло".

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"Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - сказал Зеленский.

Военнослужащие в свою очередь подарили главе государства инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

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Донбасс Владимир Зеленский День Вооруженных сил Украины передовая
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