"Спасибо, что защищаете наши жизни": Зеленский посетил военных на передовой

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 6 декабря, встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, где осмотрел боевые позиции и почтил память погибших бойцов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Президент также поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды и подарки.
"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал президент.
Он поблагодарил военных и их семьи за то, что "дарят героям уверенность и тепло".
"Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - сказал Зеленский.
Военнослужащие в свою очередь подарили главе государства инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.
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