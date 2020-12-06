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"Никогда не будем экономить на армии": Зеленский заявил об увеличении расходов на оборону

6 декабря, 12:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

ВСУ получают новейшее и модернизированное оружие и технику

Бюджет на оборону в 2021 году стал самым большим за время независимости Украины, в дальнейшем финансирование этой сферы будет расти.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии ко Дню вооруженных сил Украины, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику.

"И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривню. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что финансирование не только не сократится, но и значительно увеличится.

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Недавно мы писали о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

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бюджет финансирование ВСУ Владимир Зеленский
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