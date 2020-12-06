"Никогда не будем экономить на армии": Зеленский заявил об увеличении расходов на оборону

Бюджет на оборону в 2021 году стал самым большим за время независимости Украины, в дальнейшем финансирование этой сферы будет расти.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии ко Дню вооруженных сил Украины, передает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику.
"И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривню. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что финансирование не только не сократится, но и значительно увеличится.
Недавно мы писали о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.
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