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"Ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу": Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

6 декабря, 09:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент поблагодарил военных за мужество и героизм

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

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В поздравлении, опубликованном на сайте Министерства обороны, говорится, что наибольшая ответственность за судьбу Украины и защиту ее территориальной целостности лежит на военнослужащих.

"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь для нашего государства за свободу", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил военных за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм.

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"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", – отметил Зеленский.

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Недавно мы писали о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.

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ВСУ Владимир Зеленский
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