"Ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу": Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.
В поздравлении, опубликованном на сайте Министерства обороны, говорится, что наибольшая ответственность за судьбу Украины и защиту ее территориальной целостности лежит на военнослужащих.
"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь для нашего государства за свободу", – отметил Зеленский.
Президент поблагодарил военных за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм.
"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", – отметил Зеленский.
Недавно мы писали о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.
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