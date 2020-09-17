Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости политики

"Совсем свихнулся": Аваков призвал Лукашенко не приплетать Украину к протестам

17 сентября, 22:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Министр внутренних дел прокомментировал последние заявления главы Беларуси

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко прокомментировал обвинения со стороны Александра Лукашенко в якобы причастности Украины к протестам в Беларуси. Об этом глава ведомства пишет в своем Facebook.

Реклама

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", – отметил Аваков.

Читайте также: Лукашенко нашел причину просить вооруженной помощи у России

Министр призывает не уподобляться Лукашенко и не приплетать Украину к внутренним белорусским делам, а также отметил, что Украина всячески поддерживает Беларусь.

"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что – попейте водички, господин Лукашенко – успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", – подчеркнул глава МВД.

В тренде
Саакашвили рассказал о реформе таможни: Коррупции не останется и в помине
Реклама

Напомним, белорусский президент не раз резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. А на днях Лукашенко назвал Украину сателлитом США и форпостом провокаций.

17 сентября Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границы с Польшей и Литвой и "усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной".

Перед этим Европарламент принял резолюцию по Беларуси. Европа не признает Лукашенко легитимным президентом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Арсен Аваков Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять