"Совсем свихнулся": Аваков призвал Лукашенко не приплетать Украину к протестам

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко прокомментировал обвинения со стороны Александра Лукашенко в якобы причастности Украины к протестам в Беларуси. Об этом глава ведомства пишет в своем Facebook.

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"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", – отметил Аваков.

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Министр призывает не уподобляться Лукашенко и не приплетать Украину к внутренним белорусским делам, а также отметил, что Украина всячески поддерживает Беларусь.

"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что – попейте водички, господин Лукашенко – успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", – подчеркнул глава МВД.

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Напомним, белорусский президент не раз резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. А на днях Лукашенко назвал Украину сателлитом США и форпостом провокаций.

17 сентября Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границы с Польшей и Литвой и "усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной".

Перед этим Европарламент принял резолюцию по Беларуси. Европа не признает Лукашенко легитимным президентом.

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