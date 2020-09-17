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"Не дайте развязаться войне": Лукашенко усиливает границу с Украиной

17 сентября, 21:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусский лидер не хочет войны, но на всякий случай перебрасывает дополнительные силы

Непризнанный Евросоюзом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, поскольку увидел угрозу войны.

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Об этом он заявил на женском форуме "За Беларусь", передает TUT.BY.

По его словам, он не хочет войны, но на всякий случай перебрасывает к западной границе дополнительные силы.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины.

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"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", – сказал белорусский лидер.

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь. А на днях Лукашенко назвал Украину сателлитом США и форпостом провокаций.

А тем временем Верховная Рада выступила с заявлением по Беларуси. Депутаты считают, что выборы в этой страны были нечестными и не отражают реального волеизъявления белорусов. Более того, украинский парламент поддерживает идею Запада ввести санкции против действующих белорусских властей.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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граница Беларусь Украина Александр Лукашенко
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