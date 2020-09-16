Сателлит США и форпост провокаций: Лукашенко резко высказался об Украине

Президент Беларуси продолжает истерики с "опорными пунктами Запада в Украине". Сегодня он назвал нашу страну сателлитом и пособником Америки, а также форпостом политических провокаций.

Реклама

Об этом он сказал на встрече с политическим активом республики, передает "БЕЛТА".

Он назвал Запад не оппонентом Беларуси, а агрессором, которые якобы замышляет что-то неладно в отношении его страны.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров – это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Читайте также: "Уже агрессия началась против страны": Лукашенко снова обвиняет украинцев

Реклама

По его словам, в этой так называемой "операции США" каждая из стран отрабатывала свою роль: Чехия – с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша – сначала как инкубатор медиаканалов, а затем – как площадка для альтернативных органов в изгнании.

В тренде Степанов объяснил свое решение идти на выборы в Одесский облсовет

"Литва, уязвленная темой БелАЭС, – как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", – сказал белорусский лидер.

Но, несмотря на все обвинения, Лукашенко говорит, что Беларусь не должна потерять Украину и "духовная связь наших народов не должна дать трещину".

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев будет реагировать на обвинения Лукашенко. По его словам, главное не высказывания, а действия белорусской стороны, на что Киев и будет в первую очередь обращать внимание.

А вот на днях Верховная Рада выступила с заявлением по Беларуси. Депутаты считают, что выборы в этой страны были нечестными и не отражают реального волеизъявления белорусов. Более того, украинский парламент поддерживает идею Запада ввести санкции против действующей белорусской власти.

Видео: Meduza

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама