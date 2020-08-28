Совет ЕС сравнил Украину и Беларусь: Это не геополитика, а демократия

Евросоюз не признает выборы в Беларуси и готовит санкции против чиновников

Главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание Брюсселем выборов в Беларуси и призвали власти к диалогу с оппозицией. Об этом заявил в пятницу, 28 августа, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине, сообщает ТАСС.

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"Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем неприемлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса", – сказал он.

Евросоюз намерен как можно раньше ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси, но "черный список" пока не утвержден, заявил Боррель. При этом он отказался отвечать на вопрос, будет ли в него включен президент Александр Лукашенко.

Евросоюз также ожидает, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси, заявил Боррель, отвечая на вопрос о заявлении Владимира Путина РФ о создании "резерва" российских силовиков для вторжения в Беларусь для подавления уличных акций.

"Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России", – сказал он.

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Боррель снова заявил, что Беларусь не должна стать "второй Украиной" и ареной иностранной геополитической борьбы, где сталкиваются интересы России и ЕС.

"Беларусь не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать "второй Украиной". Беларусь – это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе – к России или к Евросоюзу", – сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко грозится "поставить на место" Европу.

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