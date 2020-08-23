В Евросоюзе объяснили, почему не сделают из Беларуси "вторую Украину"

После того как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Беларусь, что украинский сценарий не должен повториться, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь "во вторую Украину". Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.

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"Случай Беларуси несравним с Украиной", – говорит Боррель. По его словам, белорусы "просто требуют режима гражданских свобод и прав", а "на демонстрациях нет европейских флагов".

"И ЕС тоже не намерен превращать Беларусь во вторую Украину", – подчеркнул дипломат.

"Эта напряженность между Европой и Россией закончилась стрельбой, применением насилия и распадом украинской территории, который продолжается до сих пор. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза, и поэтому мы будем их поддерживать", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Мы не признаем его (Лукашенко. – Ред.) в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро, – отметил Боррель. – С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно".

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"Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", – уточнил Боррель.

Напомним, двумя неделями ранее Боррель заявил, что Евросоюз не считает выборы в Беларуси свободными, поэтому вводит санкции против лиц, ответственных за полицейское насилие.

Напомним, чем грозит Украине кризис в Беларуси:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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