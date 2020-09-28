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Сотник Майдана: Кабмин утвердил кандидата в главы Черниговской ОГА

28 сентября, 18:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кандидатуру главы Черниговской области должен утвердить президент

Кабинет министров утвердил кандидатуру Анны Коваленко на пост главы Черниговской областной государственной администрации.

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О решении, принятом на внеочередном заседании правительства, сообщил народный депутат Василий Мокан в своем Facebook.

Новый руководитель Черниговской ОГА может приступить к работе после соответствующего назначения главы государства.

Как известно, Анне Коваленко 29 лет. Она родилась в городе Буча, под Киевом. С 2008 по 2013 год училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.


Анна Коваленко. Фото: Facebook

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После начала Революции Достоинства организовала и возглавила "Женскую сотню самообороны".

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С 2014 по 2015 год была советником министра обороны, занимала должность советника министра информационной политики. Была консультантом Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и безопасности.

В 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуги народа" (№35 в списке).

В сентябре 2019 года Коваленко была назначена заместителем главы Офиса президента. 22 апреля 2020 года президент уволил ее с этой должности и перевел на пост заместителя министра по развитию общин и территорий.

Напомним, что место главы Черниговской ОГА стало вакантным 12 сентября, когда подал в отставку прежний руководитель области Андрей Прокопенко.

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Ранее мы сообщали, что в ноябре 2019 года президент сменил главу Кировоградской области – на эту должность был назначен Андрей Балонь. Позже было решено назначить нового руководителя области – Андрея Назаренко.

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правительство Кабинет министров волонтер черниговская ОГА

Источник: Сегодня

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