Сотник Майдана: Кабмин утвердил кандидата в главы Черниговской ОГА

Кабинет министров утвердил кандидатуру Анны Коваленко на пост главы Черниговской областной государственной администрации.
О решении, принятом на внеочередном заседании правительства, сообщил народный депутат Василий Мокан в своем Facebook.
Новый руководитель Черниговской ОГА может приступить к работе после соответствующего назначения главы государства.
Как известно, Анне Коваленко 29 лет. Она родилась в городе Буча, под Киевом. С 2008 по 2013 год училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Анна Коваленко. Фото: Facebook
После начала Революции Достоинства организовала и возглавила "Женскую сотню самообороны".
С 2014 по 2015 год была советником министра обороны, занимала должность советника министра информационной политики. Была консультантом Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и безопасности.
В 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуги народа" (№35 в списке).
В сентябре 2019 года Коваленко была назначена заместителем главы Офиса президента. 22 апреля 2020 года президент уволил ее с этой должности и перевел на пост заместителя министра по развитию общин и территорий.
Напомним, что место главы Черниговской ОГА стало вакантным 12 сентября, когда подал в отставку прежний руководитель области Андрей Прокопенко.
Ранее мы сообщали, что в ноябре 2019 года президент сменил главу Кировоградской области – на эту должность был назначен Андрей Балонь. Позже было решено назначить нового руководителя области – Андрея Назаренко.
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