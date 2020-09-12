Глава Черниговской ОГА подал в отставку

Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал в отставку. Главной причиной своего поступка он назвал "невозможность влиять на кадровую политику".

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к посту видео.

"Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый глава ОГА, он не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", – объяснил Прокопенко.

Также он добавил, что в области может возникнуть конфликт между председателем ОГА и областным советом.

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"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может навредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - написал он.

Видео: Facebook Андрей Прокопенко

Как известно, Прокопенко был назначен главой Черниговской ОГА 1 ноября 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере политтехнологий, а во время парламентских выборов возглавлял избирательный штаб "Слуги народа" в Одесской области.

Напомним, ранее Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего обязанности главы Кировоградской ОГА и назначил на этот пост Светлану Лобанову. В ноябре 2019 года главу Кировоградской области сменили – на эту должность назначили Андрея Балоня. Позже было решено назначить нового руководителя области – Андрея Назаренко.

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