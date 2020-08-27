Четвертый за год: Зеленский назвал имя нового главы Кировоградской ОГА

Глава государства говорит, что областью должен руководить хозяйственник

Пребывая с рабочей поездкой в ​​Кировоградской области, президент Владимир Зеленский пообщался с жителями Кропивницкого. Те пожаловались, что регион брошен на произвол судьбы, и обвиняли в проблемах местные власти – действующего мэра Андрея Райковича и бывшего главу области Андрея Балоня, задержанного по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба Банковой.

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Зеленскому передали жалобы о невыплате пенсий военным, противоправной и неэффективной работе правоохранительных органов в области, коррупции среди представителей городской власти, а также невозможности приватизировать жилье.

"У нас нет правоохранительной системы. Они вас обманывают", – рассказали кропивничан.

Президент отметил, что в пределах своих полномочий делает все возможное для изменения ситуации в регионе. Поэтому будет назначен новый глава ОГА Андрей Назаренко.

По словам Зеленского, область должна иметь такого же хозяйственника, которых имеют другие регионы. В то же время он отметил, что вопрос смены городских голов – в компетенции только горожан, и они смогут это сделать на местных выборах.

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Владимир Зеленский в Кропивницком / Фото: president.gov.ua В тренде Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о задержанных у Дома правительства

Напомним, 27 июня 2019 Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской ОГА и назначил на этот пост Светлану Лобанову.

11 ноября 2019 Зеленский снова сменил главу Кировоградской области и назначил на эту должность Андрея Балоня.

Напомним, что жители Кировоградской области жаловались на смрад, при этом власти бездействовали:

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