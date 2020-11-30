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"Снова привычный рабочий график": Разумков выздоровел от COVID-19

30 ноября, 09:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Спикер намерен вернуться к работе в обычном режиме

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что вылечился от COVID-19. Политик обнародовал тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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Об этом он написал у себя в Facebook.

Спикер намерен вернуться к работе в обычном режиме: "снова привычный рабочий график".

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11 ноября стало известно, что Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Политик сразу пошел на самоизоляцию и продолжил работу в дистанционно.

Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк сообщила, что сейчас в парламенте коронавирусом заражены 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата Рады. Несмотря на это, Верховная Рада не будет уходить на карантин.

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коронавирус Дмитрий Разумков COVID-19
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