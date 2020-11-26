"Тест до сих пор позитивный": Разумков рассказал о своем состоянии

Глава парламента провел на самоизоляции уже две недели, но никак не может выздороветь

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков все еще болеет "ковидом", но чувствует себя уже значительно лучше после двух недель самоизоляции.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", – написал он.

В то же время Разумков отметил неутешительную статистику заболеваемости среди народных депутатов, но все же надеется, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в парламенте.

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"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", – добавил спикер.

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Как сообщали новости "Сегодня", вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила, что сейчас в парламенте коронавирусом заражены 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата Рады. Несмотря на это, Верховная Рада не будет уходить на карантин.

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