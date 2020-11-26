"Тест до сих пор позитивный": Разумков рассказал о своем состоянии

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков все еще болеет "ковидом", но чувствует себя уже значительно лучше после двух недель самоизоляции.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", – написал он.
В то же время Разумков отметил неутешительную статистику заболеваемости среди народных депутатов, но все же надеется, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в парламенте.
"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", – добавил спикер.
Как сообщали новости "Сегодня", вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила, что сейчас в парламенте коронавирусом заражены 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата Рады. Несмотря на это, Верховная Рада не будет уходить на карантин.
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