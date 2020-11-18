"По-немецки я немного президент": Разумков рассказал, готов ли сменить Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сейчас болеет COVID-19, заявил, что до президентских выборов еще далеко и сейчас не думает о президентстве.

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Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt.

Журналист напомнил спикеру Рады, что его неоднократно называли заменой нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, и спросил, готов ли Разумков к возможному президентству.

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"Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о более высоких должностях. Но моя работа не мечтать, а выполнять мою текущую задачу. До следующих выборов предстоит еще долгий путь. У Украины большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. По-украински моя должность – председатель парламента, по-немецки – президент парламента. Так что, по крайней мере, по-немецки я немного президент", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, даже попал в больницу. У спикера парламента сразу же спросили, будет ли он заменять главу государства, но Разумков открестился от президентских обязанностей, поскольку Зеленский и сам справляется.

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