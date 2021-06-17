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Зеленский поручил Кабмину внести коррективы в борьбу с терроризмом

17 июня 2021 20:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент ввел в действие решение СНБО, который ранее утвердил результаты осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

/ Фото: СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

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Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Офиса президента.

"Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента от 5 марта 2019 года № 53", – говорится в указе.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря CНБО Алексея Данилова.

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Отметим, в ходе заседания СНБО 4 июня, помимо борьбы с терроризмом, рассмотрели также совершенствование нацбезопасности и обороны, развитие авиастроительной отрасли, состояние воды в Украине и отправку миротворцев в Конго.

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Напомним, следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины анонсировано на 18 июня.

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