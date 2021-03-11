СНБО рассмотрит санкции против топ-чиновников Беларуси

Нардеп Гончаренко рассказал, кто может попасть под ограничительные меры

Совет национально безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов.

Реклама

Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Ваш депутатский запрос относительно введения ограничительных мер (санкций) для отдельных граждан Беларуси направлен в Аппарат СНБО для рассмотрения и информирования вас о результатах", – ответил Ермак.

По словам Гончаренко, речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко.

В тренде Глава НБУ Шевченко заболел коронавирусом

Реклама

Нардеп привел в пример Николая Воробья, против которого Евросоюз ввел санкции. Он якобы является "кошельком" Лукашенко, а также владеет компанией "ПрикарпатЗападтранс", услугами которой пользовался Виктор Медведчук.

При этом не уточняется, когда СНБО рассмотрит вопрос этих санкций.

Напомним, сегодня на Банковой состоится заседание СНБО под председательством президента, но точная повестка дня пока неизвестна.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама