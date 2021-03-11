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СНБО рассмотрит санкции против топ-чиновников Беларуси

11 марта, 09:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп Гончаренко рассказал, кто может попасть под ограничительные меры

Совет национально безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов.

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Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Ваш депутатский запрос относительно введения ограничительных мер (санкций) для отдельных граждан Беларуси направлен в Аппарат СНБО для рассмотрения и информирования вас о результатах", – ответил Ермак.

По словам Гончаренко, речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко.

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Нардеп привел в пример Николая Воробья, против которого Евросоюз ввел санкции. Он якобы является "кошельком" Лукашенко, а также владеет компанией "ПрикарпатЗападтранс", услугами которой пользовался Виктор Медведчук.

При этом не уточняется, когда СНБО рассмотрит вопрос этих санкций.

Напомним, сегодня на Банковой состоится заседание СНБО под председательством президента, но точная повестка дня пока неизвестна.

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Беларусь СНБО санкции

Источник: Сегодня

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