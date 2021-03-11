РНБО розгляне санкції проти топ-чиновників Білорусі

Рада національно безпеки і оборони розгляне питання про введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів.
Про це йдеться у відповіді глави Офісу президента Андрія Єрмака на запит народного депутата Олексія Гончаренка.
"Ваш депутатський запит щодо введення обмежувальних заходів (санкцій) для окремих громадян Білорусі спрямований до Апарату РНБО для розгляду та інформування вас про результати", – відповів Єрмак.
За словами Гончаренка, мова йде про можливі санкції проти білоруських топ-чиновників і бізнесменів, які своїми доходами підтримують режим Лукашенка.
Нардеп навів в приклад Миколу Вороб'я, проти якого Євросоюз ввів санкції. Він нібито є "гаманцем" Лукашенка, а також володіє компанією "ПрикарпатЗахідтранс", послугами якої користувався Віктор Медведчук.
При цьому не уточнюється, коли РНБО розгляне питання цих санкцій.
Нагадаємо, сьогодні на Банковій відбудеться засідання РНБО під головуванням президента, але точний порядок денний поки невідомий.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк