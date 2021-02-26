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Против чиновников Беларуси могут ввести санкции: Шмыгаль дал поручение

26 февраля, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока США и Европа принимают жесткие меры против режима Лукашенко, Украина ведет себя дипломатично

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил нескольким ведомствам рассмотреть возможность введения санкций против белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом он сообщил народному депутату Алексею Гончаренко на соответствующий запрос.

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По словам депутата, он направил обращение к главе правительства о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, приближенных к режиму Лукашенко. А вот Украина пока не предпринимала резких действий.

"Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Лукашенко", – написал в Telegram Гончаренко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 февраля ЕС продлил на год санкции против Лукашенко. В "черный список" попали семь компаний и 88 человек.

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Недавно в Беларуси приговорили к тюремному сроку двух журналистов. В связи с этим Украина осудила репрессии против журналистов в Беларуси.

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Беларусь санкции Алексей Гончаренко Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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