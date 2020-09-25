СНБО предупредил Россию: Отдайте Крым или останетесь "без штанов"

Вопрос создания международной "Крымской платформы" и объединения людей, которые поднимают вопрос освобождения оккупированного полуострова в глазах мирового сообщества, – крайне важен.

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Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала "Дом".

"Мы четко понимаем, что решать проблемы силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем по материально-техническому потенциалу, по людскому. Ведь это, в первую очередь, человеческие потери", – подчеркнул генерал-майор ВСУ.

По его мнению, задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами.

"Поднимать вопрос касательно санкций против Российской Федерации, выводить Россию над этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет – или они отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усилять внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", – добавил Кривонос.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал Крым и Донбасс кровоточащей раной в центре Европы.

Зеленский онлайн на сессии Генассамблеи ООН 2020

Все подробности в спецтеме События в Крыму

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