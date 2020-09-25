Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости политики

СНБО предупредил Россию: Отдайте Крым или останетесь "без штанов"

25 сентября, 15:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Крымская платформа" должна способствовать деоккупации полуострова, говорит Сергей Кривонос

Вопрос создания международной "Крымской платформы" и объединения людей, которые поднимают вопрос освобождения оккупированного полуострова в глазах мирового сообщества, – крайне важен.

Реклама

Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала "Дом".

"Мы четко понимаем, что решать проблемы силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем по материально-техническому потенциалу, по людскому. Ведь это, в первую очередь, человеческие потери", – подчеркнул генерал-майор ВСУ.

По его мнению, задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами.

В тренде
"По просьбам трудящихся": в МВД Беларуси готовы стрелять в протестующих из автоматов

"Поднимать вопрос касательно санкций против Российской Федерации, выводить Россию над этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет – или они отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усилять внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", – добавил Кривонос.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал Крым и Донбасс кровоточащей раной в центре Европы.

Зеленский онлайн на сессии Генассамблеи ООН 2020

Все подробности в спецтеме События в Крыму

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым СНБО оккупация Крыма деоккупация Сергей Кривонос

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
"Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание ЛукашенкоПолитика
Украина не признала Лукашенко президентом: сохранятся ли контакты с Беларусью
Украина не признала Лукашенко президентом: сохранятся ли контакты с БеларусьюПолитика
Фокин извинился за
Фокин извинился за "повстанцев" на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять