По Крыму хотят создать переговорную площадку: итоги встречи Зеленского с Боррелем

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые приехал в Украину. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он обсудил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса, а также будущий саммит Украина-ЕС.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Главного дипломата Евросоюза проинформировали о ситуации на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых "Нормандской четверкой" в Париже. Боррель напомнил о поддержке Украины.

В свою очередь Зеленский сообщил, что на этой неделе запланирована поездка представителей ЕС на Донбасс, где европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим тишины, в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

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Особенно президент Украины отметил важность сохранения вопросов Крыма и Донбасса в международной повестке дня, и поднял вопрос создания переговорной площадки по Крыму.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующий площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", – заявил Зеленский.

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Собеседники также обсудили подготовку к 22-му саммиту Украина-ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе. Президент выразил надежду, что совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, должно отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

"Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются", – сказал Боррель и добавил, что ЕС никогда не признает оккупации Крыма и не откажется от этой позиции.

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Глава европейской дипломатии поздравил Зеленского с продвижением таких реформ, как земельная, реформы банковского сектора, борьбы с коррупцией. На что президент Украины сообщил о подготовке судебной реформы.

Напомним, что Боррель должен был посетить Украину еще в марте, но в связи с началом пандемии коронавируса его визит был отменен.

В начале этого года Боррель провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсудили авиакатастрофу лайнера авиакомпании МАУ в Иране. Президент Украины предложил ему скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

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Видео: Пул №3/Telegram

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