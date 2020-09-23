Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости политики

Зеленский в ООН назвал Крым и Донбасс "кровоточащей раной" в центре Европы

23 сентября, 22:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Эффективным «лечением» может стать только деоккупация полуострова и части востока Украины, говорит президент

Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной "Крымской платформы", в задачи которой будут входить совместные действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

Реклама

Об этом он заявил в среду, 23 сентября, в ходе видеовыступления в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН.

Глава украинского государства также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение ГА ООН до конца 2020 года.

"Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир: "И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса".

Реклама

Президент согласился, что с 2014-го в ООН каждый год слышат о Крыме и Донбассе.

В тренде
У Путина не верят, что скандальный разговор с Макроном "слили" прессе

"Но именно в этом и таится самая большая проблема. И это касается не только украинского вопроса, но и всех глобальных угроз для планеты, доклады о которых каждый год становятся все длиннее и длиннее", – посетовал Зеленский.

По его словам, самое страшное, что катаклизмы стали обыденностью.

"Мир привык к ужасным новостям. Они все еще шокируют, но быстро забываются, когда в глобальной повестке дня взрывается новая информационная бомба", – добавил глава государства.

Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Донбасс Владимир Зеленский оккупация Крыма ГА ООН деоккупация Донбасса

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять