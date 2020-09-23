Зеленский в ООН назвал Крым и Донбасс "кровоточащей раной" в центре Европы

Эффективным «лечением» может стать только деоккупация полуострова и части востока Украины, говорит президент

Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной "Крымской платформы", в задачи которой будут входить совместные действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

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Об этом он заявил в среду, 23 сентября, в ходе видеовыступления в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН.

Глава украинского государства также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение ГА ООН до конца 2020 года.

"Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир: "И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса".

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Президент согласился, что с 2014-го в ООН каждый год слышат о Крыме и Донбассе.

"Но именно в этом и таится самая большая проблема. И это касается не только украинского вопроса, но и всех глобальных угроз для планеты, доклады о которых каждый год становятся все длиннее и длиннее", – посетовал Зеленский.

По его словам, самое страшное, что катаклизмы стали обыденностью.

"Мир привык к ужасным новостям. Они все еще шокируют, но быстро забываются, когда в глобальной повестке дня взрывается новая информационная бомба", – добавил глава государства.

Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

Видео: president.gov.ua

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