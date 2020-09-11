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СМИ рассказали, о чем "Нормандская четверка" договорилась в Берлине

11 сентября, 20:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Радикальных изменений не будет, даже несмотря на провокации боевиков

В Берлине несколько часов идут переговоры политических советников "Нормандской четверки". На данный момент известно, что представители сторон договорились, что режим "тишины" на Донбассе будет продолжен.

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Об этом со сcылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает РБК-Украина.

По данным собеседника издания, никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет.

"Точно режим "тишины" будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет, несмотря на провокации", – сообщил источник.

Он также опроверг заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о том, что повестка дня встречи была навязана российской стороной.

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"Повестка дня была согласована Францией, Германией и Украиной", – подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Эта встреча должна открыть путь к новому саммиту лидеров "Нормандской четверки" по ситуации на Донбассе.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что обсудит "Нормандская четверка" на встрече в Берлине.

Больше о том, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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