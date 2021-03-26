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Смерть четырех военных на Донбассе: Зеленский переговорит с лидерам "нормандской четверки"

26 марта, 20:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В результате обстрелов на Донбассе погибли четверо военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский обещает переговорить со всеми лидерами "нормандской четверки" для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", – написал президент.

По поручению президента начальник Генерального штаба Украины вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела.

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"Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки",говорится на странице президента в Telegram.

К слову, после минометного обстрела под Шумами президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак начали консультации с руководителями стран "нормандской четверки".

Также ранее сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собралась на экстренное внутреннее совещание, а ее глава Леонид Кравчук предупредил, что Украина будет выполнять договоренности по Донбассу, но не в ущерб своим национальным интересам.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка
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